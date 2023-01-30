Реклама
Прямой эфир
Спорт
Федерация тенниса Украины потребовала отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем ЕС
Мир
Более 72 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
Bloomberg указало на безрассудное желание Запада победить Россию
Мир
На Украине запланировали поднять тарифы ЖКХ после отопительного сезона
Мир
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Мир
В Британии указали на плачевное состояние армии
Происшествия
Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили на ферме в Мелитополе
Туризм
«Гранд сервис экспресс» возобновил продажи билетов на поезда между Крымом и Москвой
Мир
Посольство США назвало задачей Трейси поддержу диалога между Москвой и Вашингтоном
Мир
Фильм о жизни Мадонны отменили из-за недовольства певицы сценарием
Авто
Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей

Число погибших при пожаре выросло в три раза в Башкортостане

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В январе 2023 года в Башкортостане 35 человек погибли в результате пожаров. По сравнению с январем 2022 года количество жертв возгораний выросло в три раза.

По данным МЧС, в начале прошлого года при пожарах погибли 12 человек. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ведомство призывает местных жителей соблюдать осторожности при использовании электрических приборов и печей. Следует не допускать перегрузки электросетей.

Один из крупных пожаров произошел вечером 8 января в деревянном доме на улице Сазонова в Уфе. При тушении обнаружены фрагменты тел двух человек. Причиной горения стала неисправность электропроводки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023