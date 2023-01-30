Число погибших при пожаре выросло в три раза в Башкортостане

В январе 2023 года в Башкортостане 35 человек погибли в результате пожаров. По сравнению с январем 2022 года количество жертв возгораний выросло в три раза.

По данным МЧС, в начале прошлого года при пожарах погибли 12 человек. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ведомство призывает местных жителей соблюдать осторожности при использовании электрических приборов и печей. Следует не допускать перегрузки электросетей.

Один из крупных пожаров произошел вечером 8 января в деревянном доме на улице Сазонова в Уфе. При тушении обнаружены фрагменты тел двух человек. Причиной горения стала неисправность электропроводки.