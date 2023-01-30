Реклама
Прямой эфир
Спорт
Федерация тенниса Украины потребовала отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем ЕС
Мир
Более 72 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
Bloomberg указало на безрассудное желание Запада победить Россию
Мир
На Украине запланировали поднять тарифы ЖКХ после отопительного сезона
Мир
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Мир
В Британии указали на плачевное состояние армии
Происшествия
Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили на ферме в Мелитополе
Туризм
«Гранд сервис экспресс» возобновил продажи билетов на поезда между Крымом и Москвой
Мир
Посольство США назвало задачей Трейси поддержу диалога между Москвой и Вашингтоном
Мир
Фильм о жизни Мадонны отменили из-за недовольства певицы сценарием
Авто
Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей
Сюжет:

Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе наступления на южно-донецком и запорожском направлениях российские войска заняли более выгодные позиции в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник, 30 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Надвижение штурма: российские силы освободили Двуречье в ДНР
Инициатива в зоне проведения спецоперации прочно перешла к ВС РФ, считают эксперты

«Подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар», — сказал Конашенков.

Он отметил, что на данных направлениях общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Продвижение российских войск фиксируется и на донецком направлении, рассказал Конашенков. Там за сутки Южная группировка войск уничтожила более 70 украинских боевиков, один танк, боевую машину пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее в этот же день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара. Тогда же советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ в Угледаре начали ведение огня из противотанкового вооружения из многоэтажных жилых домов.

29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на угледарском и артемовском направлениях.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023