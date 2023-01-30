Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара

В ходе наступления на южно-донецком и запорожском направлениях российские войска заняли более выгодные позиции в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник, 30 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар», — сказал Конашенков.

Он отметил, что на данных направлениях общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Продвижение российских войск фиксируется и на донецком направлении, рассказал Конашенков. Там за сутки Южная группировка войск уничтожила более 70 украинских боевиков, один танк, боевую машину пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее в этот же день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара. Тогда же советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ в Угледаре начали ведение огня из противотанкового вооружения из многоэтажных жилых домов.

29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на угледарском и артемовском направлениях.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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