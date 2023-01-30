В МГИМО оценили вероятность отставки Бербок с поста главы МИД Германии

Слухи о возможной отставке Анналены Бербок с поста министра иностранных дел Германии не стоит воспринимать всерьез, поскольку она является популярным политиком в ФРГ. Об этом 30 января «Известиям» сообщил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готовится к увольнению Бербок.

«Бербок популярна у своего электората — у сторонников партии «Зеленые». Она проводит максимально идеологизированный внешнеполитический курс ФРГ, связанный с феминистской внешней политикой, с ценностной внешней политикой. Картина мира, которую она представляет избирателям, отличается упрощенностью, является черно-белой», — сказал Соколов.

Поэтому, как уверен германист, в «столь непростой ситуации» Шольц не пойдет на увольнение министра, к которому он «не испытывает никаких положительных эмоций».

«Наверное, сейчас это не самый подходящий момент. Возможно, если Бербок совершит ошибку, которая будет иметь резонанс и ее вина будет очевидна, а Бербок уже не раз ошибалась в ходе предвыборной кампании в бундестаг, то тогда Шольц может воспользоваться благоприятным поводом для того, чтобы устранить ее с поста», — заключил Соколов.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако спустя два дня МИД Германии сообщил, что поддержка Украины якобы не делает ФРГ стороной конфликта.

27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

28 января глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.