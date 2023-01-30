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Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей

Жительница Нижегородской области отдала мошенникам почти 2 млн рублей

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В Нижегородской области проводится проверка по факту дистанционного мошенничества в отношении многодетной матери. Потерпевшая лишилась почти 2 млн рублей.

По словам жительницы Бора, в конце декабря ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что с ее счета кто-то якобы пытается снять средства. Собеседник рекомендовал потерпевшей перевести накопления на «безопасный счет», пишет ИА «НьюсНН». Женщина отправила на посторонний счет 870 тыс. рублей.

Спустя два дня борчанке позвонил другой «сотрудник» службы безопасности банка. Он убедил потерпевшую оформить кредиты и перевести средства на «безопасные счета». После перечисления денег мошенники перестали выходить на связь.

На прошлой неделе в Забайкальском крае полиция начала проверку по факту мошенничества в отношении пожилых супругов. Пенсионеры хотели получить доход от инвестиций и отдали злоумышленникам 5,4 млн рублей.

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