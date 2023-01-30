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В Пензе за год родились 108 двоен и одна тройня

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В семьях жителей Пензы в 2022 году родились 108 двоен и одна тройня. Об этом в понедельник, 30 января, пишет Penza-press.ru со ссылкой на специалистов городских отделов ЗАГС.

Так, в Октябрьском районе города за год было зарегистрировано 29 двоен и одна тройня, в Ленинском районе — 19 двоен, в Первомайском — 13.

Также 11 двоен появились на свет в Кузнецке и Кузнецком районе. А еще шесть двоен — в Железнодорожном районе Пензы.

Ранее, в феврале, сообщалось, что в 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно на 35% чаще).

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