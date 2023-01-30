Две женщины пострадали при пожаре в деревянном доме в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) в результате пожара в деревянном жилом доме на несколько квартир пострадали две женщины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел рано утром 30 января в шестиквартирном доме на улице Богдана Хмельницкого. В результате пострадала 76-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также ожоги получила 55-летняя женщина, ее тоже доставили в больницу, пишет Амурская Служба Новостей.

В МЧС отмечают, что войти в горящую квартиру через входную дверь спасатели не смогли, поэтому проникли через окно и спасли 76-летнюю пенсионерку. Пострадавшая 55-летняя женщина сумела выбраться из дома самостоятельно еще до прибытия пожарных.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. В тушении были задействованы 20 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.