В Рязанской области построят первый глэмпинговый центр

В Рязанской области в Клепиковском районе появится первый в регионе глэмпинговый центр. Проект обсудили на расширенном совещании в районной администрации по результатам работы группы во главе с замглавы правительства региона Артемом Никитиным. В проекте также принимает участие «Корпорация развития Рязанской области».

По словам замгендиректора корпорации развития Ольги Богачевой, которые приводит 62INFO.ru, Клепиковский район является весьма привлекательным с точки зрения туризма и обладает высоким потенциалом для инвестиций. Она сообщила, что уже есть потенциальный инвестор, готовый начать строительство глэмпингового центра на берегу одного из водоемов. Предварительная договоренность с местной администрацией уже достигнута.

Как отмечает РИА «7 новостей», на инвестиционной карте Рязанской области есть две площадки, которые подходят под инвестиционные проекты. Первый земельный участок площадью 3 га предназначен для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, рекреационную деятельность. А второй — для размещения торговых производственных и промышленных объектов.

Участники совещания договорились расширить базу предложений по площадкам. Специалисты районной администрации сформируют возможные варианты, а Корпорация развития поможет привлечь инвесторов и обеспечит информационное сопровождение потенциальных проектов.