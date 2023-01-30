Жителей Волгоградской области предупредили о тумане

Снег и туман ожидаются на территории Волгоградской области в конце января. На дорогах образуется гололедица.

До конца суток снег и морось будут идти в отдельных районах. Скорость ветра достигнет 11 м/с. Ночные заморозки достигнут –5 градусов, при прояснении возможно похолодание до –10 градусов. Днем 31 января температура воздуха составит –1…+4 градуса. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

1 февраля осадки продолжатся, на дорогах сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на этой неделе потеплеет до +7 градусов. В ночные часы вероятны заморозки до –-1 градуса.