Федерация тенниса Украины потребовала отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии

Федерация тенниса Украины призвала международные организации полностью отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — говорится в сообщении федерации 30 января.

Авторы обращения заявляют, что болельщики всё равно продолжают идентифицировать спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, с их родными странами, что делает эту меру неэффективной.

Ранее, 28 января, депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что 3 февраля Национальный олимпийский комитет Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года в случае, если российским и белорусским спортсменам разрешат вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта.

25 января исполком МОКа сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии. После этого Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из двух стран участвовать в азиатских соревнованиях.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом заявлении МОКа слишком много политики даже в формулировках инициативы, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи.