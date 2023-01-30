Более 72 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»

По данным на 30 января, более 72 тыс. человек подписали онлайн-петицию против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского на песенном фестивале в итальянском Сан-Ремо 11 февраля.

При этом еще три дня назад, 27 января, ее поддержали почти 39 тыс. человек. Среди подписавшихся известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, а также экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.

Авторы инициативы выступают против милитаризации «Сан-Ремо», утверждая, что музыка не должна граничить с пропагандой. Они также призвали устроить большую мирную акцию.

«Драма в его (Зеленского. — Ред.) стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО», — говорится в сообщении.

Однако организаторы фестиваля пока что не планируют менять программу и хотят показать обращение Зеленского.

В этом году событие пройдет с 7 по 11 февраля в 73-й раз.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые площадки, вне зависимости от их тематики, для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

В декабре прошлого года просьба Зеленского выступить с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре была отклонена ФИФА. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре.

Как сообщал тогда CNN со ссылкой на источник, в Киеве были удивлены отказом ФИФА.

В середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20, несмотря на то, что Украине не входит в объединение.

За месяц до этого Генассамблея ООН предоставила Зеленскому право выступить на заседании сессии в формате записанного заранее видеообращения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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