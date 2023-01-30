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Песков назвал абсолютно положительными перспективы экономического развития России

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Правительство России под руководством Михаила Мишустина смогло блестяще выйти из трудного положения, перспективы экономического развития страны «абсолютно положительные», заявил журналистам в понедельник, 30 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что весной 2020 года в мире началась пандемия коронавируса, кабмин прилагал огромные усилия, чтобы справиться с ситуацией. После этого коллективный Запад начал против России прокси-войну.

«Да, чуть-чуть припали, но потенциал очень хороший, перспективы положительные. И хочу напомнить, что президент неоднократно давал оценку работе правительства, она всегда была положительной», — заключил представитель Кремля.

Ранее, 19 января, Мишустин рассказал, что российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется с поступающими вызовами. По результатам прошлого года экономика адаптируется к новым условиям, основные задачи решаются и социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме.

Спад ВВП за год оказался гораздо меньше прогнозов и составил 2,5%, отметил он.

В конце декабря Мишустин заявил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись. Кроме того, по его словам, в ряде сфер наблюдаются положительные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Председателем правительства Михаил Мишустин был назначен в январе 2020 года.

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