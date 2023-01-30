Власти Оренбурга предложили 1,3 млн рублей за отлов собак
Мэрия Оренбурга объявила торги на выполнение работ по отлову безнадзорных собак. Начальная стоимость контракта составляет чуть больше 1,3 млн рублей.
По данным «Урал56.Ру», подрядчик должен вести отлов с использованием летающих шприцев. В редких случаях возможно использование сетей. Запрещено использовать средства, которые могут привести к увечьям или гибели собак, а также миорелаксантов периферического действия. Отлов псов в присутствии детей запрещен, исключение составляют опасные для окружения собаки.
Процесс отлова должен сниматься на видео. Всех пойманных животных необходимо зарегистрировать, кастрировать и вакцинировать, уточняет 56orb.ru. В приютах с полноценным питанием животные не должны находиться больше 22 дней.
Победитель торгов будет определен специальной комиссией.