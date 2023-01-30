Прокуратура начала проверку после отключения света в ЖК в Липецке

Прокуратура Липецка проводит проверку данных о нарушениях в электроснабжении микрорайона «Европейский». Исполнению полномочий органом местного самоуправления, конкурсным управляющим «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» и ресурсоснабжающими организациями в надзорном ведомстве дадут правовую оценку.

Как уточняет Lipetskmedia, аварийное отключение электричества произошло минувшей ночью на подстанции, принадлежащей «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». В 10:10 часть потребителей микрорайона получили электричество.

В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной аварии. Электроснабжение осуществляется по резервной схеме.

GOROD48, в свою очередь, пишет, что СУ СКР по региону заинтересовалось ситуацией с предоставлением коммунальных услуг жителям улиц Парковой и Невского в Липецке. Они пожаловались на антисанитарные условия, в которых им приходится жить.

По этим данным, из-за постоянных порывов канализации подвальные помещения затоплены. При этом суммы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ неоправданно завышены.

Ранее, 25 января, сообщалось о планах региональных властей модернизировать систему водоснабжения в трех муниципалитетах, в том числе и в Липецке. Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистая вода».