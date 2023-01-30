Четыре человека погибли в ДТП с автобусом футбольной команды в Бразилии

В Бразилии разбился автобус футбольной команды, погибли четыре человека. Об этом 30 января сообщил портал G1.

Авария произошла возле города Алема-Параибы в штате Минас-Жейрас. Автобус упал с моста через реку и перевернулся.

Название команды, которую перевозил автобус, не разглашается. Помимо четырех погибших еще 29 человек получили ранения. Их доставили в две ближайшие больницы.

19 декабря капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и его партнеры по команде едва не упали с автобуса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе. Они сидели на крыше и на одном из поворотов едва не попали под кабель. Однако футболисты в последний момент заметили его, пригнулись и избежали столкновения.