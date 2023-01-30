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На Украине запланировали поднять тарифы ЖКХ после отопительного сезона

Кабмин Украины работает над программой повышения стоимости коммунальных услуг после отопительного сезона
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Фото: Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez
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Кабмин Украины работает над программой повышения тарифов на услуги ЖКХ после отопительного сезона. Об этом 30 января сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

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«Сейчас правительство вместе с нами, вместе с министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу повышение тарифов», — цитирует его «РИА Новости».

Ущаповский отметил, что такие меры помогут поднять зарплаты сотрудникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, полученные средства можно будет использовать для восстановления энергетических объектов Украины.

25 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала о дефиците мощности в энергосистеме Украины. Там отметили, что это связано с увеличением потребления электричества из-за похолодания.

Повышение стоимости коммунальных услуг ранее вызывало недовольство украинских граждан. Так, в ноябре 2021 года в центре Киева прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Митингующие собрались у зданий Верховной рады и кабинета министров. На их плакатах были надписи: «Зеленский, хватит издевательств!», «Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!», «Платить не будем!».

Акция протеста у здания Верховной рады проходила и в октябре. Она была стилизована под популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Протестующие надели на себя одинаковые мешки с бумажками, которые означали сумму накопленного долга.

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