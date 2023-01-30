Ленинградский мост частично перекроют в Омске в середине февраля

С 15 февраля на Ленинградском мосту в Омске частично ограничат движение. Транспорт будет двигаться по двум полосам до конца весны 2024 года.

По данным ИА «Омскрегион», такие меры принимаются для капитального ремонта переправы. В связи с высокой транспортной значимостью моста перекрывать движение планируют в два этапа. Сначала для транспорта закроют правую сторону со стороны центра, затем — левую сторону.

Капитальный ремонт моста выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напоминает ИА «Город55». В качестве подрядчика выступает ООО «СтройТраст». Рабочие приведут в порядок опоры моста, пролетные строения, мостовое полотно и сопряжение моста с насыпью. Также потребуется замена тротуарных консолей.

Администрация Омска намерена в дальнейшем публиковать пути объезда моста.