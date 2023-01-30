Судья хотел разнять драку на хоккейном матче и ударил подростка головой об лед

Судья, разнимая драку во время матча открытого чемпионата Москвы по хоккею между подмосковной «Армадой» и московской «Северной звездой» среди игроков 2006 года рождения, ударил подростка головой об лед.

Игра состоялась 29 января. Драка на льду началась, когда в третьем периоде «Армада» выигрывала со счетом 5:3. Арбитры пытались разнять хоккеистов, но те не останавливались.

В итоге судья отвел одного из игроков в сторону, поставил ему подножку, в результате чего тот упал и ударился головой об лед. При этом юноша в этот момент был без шлема.

Молодого человека, по предварительным данным, госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

В августе 2022 года 14-летний хоккеист школы петербургского хоккейного клуба СКА умер во время тренировки от попадания шайбы в грудь.