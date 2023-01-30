Уральский фельдшер рассказала об условиях работы на селе

Фельдшер из села Слобода в Свердловской области Римма Федорова рассказала АиФ.ru об условиях, в которых проходят ее трудовые будни.

Медик проработала в этом населенном пункте 43 года, и 39 из них трудиться приходилось в простой деревенской избе с печным отоплением и туалетом на улице. Теперь же фельдшерский пункт, которым она заведует, располагается во вполне современном здании — со всеми удобствами, отоплением и компьютерами.

Федорова в рабочие дни принимает пациентов, а также посещает их на дому. Ходить приходится пешком — служебной или личной машины у нее нет. Наиболее напряженной работа была во время острой фазы пандемии коронавируса, когда многие находились дома с высокой температурой.

«Сейчас куда спокойнее — один-два вызова на дом случается. Хотя по-всякому бывает — иногда и 3–4 вызова за день», — рассказывает Федорова.

В январе издание АиФ.ru при поддержке Института развития интернета (ИРИ) запустило проект о жизни фельдшеров на селе. Римма Федорова стала его первой героиней.