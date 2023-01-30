Реклама
Прямой эфир
Спорт
Федерация тенниса Украины потребовала отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем ЕС
Мир
Более 72 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
Bloomberg указало на безрассудное желание Запада победить Россию
Мир
На Украине запланировали поднять тарифы ЖКХ после отопительного сезона
Мир
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Мир
В Британии указали на плачевное состояние армии
Происшествия
Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили на ферме в Мелитополе
Туризм
«Гранд сервис экспресс» возобновил продажи билетов на поезда между Крымом и Москвой
Мир
Посольство США назвало задачей Трейси поддержу диалога между Москвой и Вашингтоном
Мир
Фильм о жизни Мадонны отменили из-за недовольства певицы сценарием
Авто
Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей

Уральский фельдшер рассказала об условиях работы на селе

0
Фото: АиФ-Урал
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фельдшер из села Слобода в Свердловской области Римма Федорова рассказала АиФ.ru об условиях, в которых проходят ее трудовые будни.

Медик проработала в этом населенном пункте 43 года, и 39 из них трудиться приходилось в простой деревенской избе с печным отоплением и туалетом на улице. Теперь же фельдшерский пункт, которым она заведует, располагается во вполне современном здании — со всеми удобствами, отоплением и компьютерами.

Федорова в рабочие дни принимает пациентов, а также посещает их на дому. Ходить приходится пешком — служебной или личной машины у нее нет. Наиболее напряженной работа была во время острой фазы пандемии коронавируса, когда многие находились дома с высокой температурой.

«Сейчас куда спокойнее — один-два вызова на дом случается. Хотя по-всякому бывает — иногда и 3–4 вызова за день», — рассказывает Федорова.

В январе издание АиФ.ru при поддержке Института развития интернета (ИРИ) запустило проект о жизни фельдшеров на селе. Римма Федорова стала его первой героиней.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023