Собянин открыл детско-взрослую поликлинику на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику, построенную в Дмитровском районе российской столицы. Об этом 30 января говорится в материалах, опубликованных на сайте города.

Как отметил градоначальник, в Дмитровском районе поликлиники старые и небольшие, но при этом увеличивается население.

«Новые районы растут, метро строят — развивается район, поэтому приняли решение построить здесь новую поликлинику хорошего уровня, оснащенную всем необходимым оборудованием — и КТ, и МРТ. И детская, и взрослая в одном месте. Получилось неплохо — по новому стандарту, по новым требованиям», — добавил Собянин.

В новой поликлинике откроют филиалы КДЦ № 6 и ДГП № 86, где будут работать 228 человек, в том числе 84 врача. Медицинскую помощь будут получать 66 тыс. жителей Дмитровского района.

Лечебное учреждение оснастили новейшим медицинским оборудованием, включая аппараты КТ, МРТ, рентген, маммограф, рентгеновские остеоденситометры и многое другое.

Ранее, 26 января, Собянин рассказал о принципах работы искреннего сервиса в МФЦ, поликлиниках и больницах. Он отметил, что специалисты сервиса помогают горожанам решать повседневные вопросы в течение уже нескольких лет.

Мэр Москвы напомнил, что несколько лет назад перед сотрудниками центров «Мои документы» поставили задачу нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы столицы.

В апреле 2022 года в пресс-службе правительства РФ сообщили, что большинство государственных и муниципальных услуг к концу 2023 года будет предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Заявители смогут решать свои задачи в любой момент времени в один клик, используя интуитивно понятные сервисы.