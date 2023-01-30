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Авто
Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей

Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания Toyota Motor в 2022 году стала мировым лидером по продажам автомашин третий год подряд. По итогам прошлого года Toyota вместе с дочерними компаниями реализовала в мире 10,48 млн автомобилей, сообщила 30 января пресс-служба японского концерна.

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В то же время аналитики компании отметили, что такой результат на 0,1% меньше, чем в 2021 году. В 2022 году, несмотря на влияние дефицита запасных частей, вызванного распространением в мире COVID-19, а также повышенный спрос на полупроводники, мировое производство автомобилей Toyota выросло по сравнению с 2021 годом в результате увеличения производственных мощностей.

Эксперты также отметили, что успеху способствовали улучшение ситуации с восстановлением устойчивого спроса автомобилей марки в Северной Америке.

В России производство Toyota не ведется с марта 2022 года, а завод в Петербурге закрыт и находится в стадии консервации.

26 января компания Toyota Motor сообщила о кадровых изменениях — с поста президента концерна уходит Акио Тойода, внук основателя компании. Новым президентом Toyota станет Кодзи Сато, занимавший до этого должность исполнительного директора. Тойоде исполнилось 66 лет, он возглавлял Toyota Motor с 2009 года. Известно, что с 1 апреля 2023 года он займет пост председателя совета директоров, будет заниматься операционной деятельностью и сконцентрируется на стратегических решениях.

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