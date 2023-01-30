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Форум «Кибербезопасность в финансах» пройдет с 13 по 17 февраля

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Форум, организатором которого является Банк России в партнерстве с лидерами рынка информационной безопасности, пройдет в Екатеринбурге. Он станет отраслевой дискуссионной площадкой по актуальным проблемам кибербезопасности.

В мероприятии примут участие представители Банка России, федеральных органов власти, банков и финансовых организаций, эксперты ведущих компаний в области защиты информации.

Деловая программа Уральского форума состоится с 15 по 17 февраля и предусматривает более 30 тематических секций и несколько панельных дискуссий, а также мастер-классы.

Форум откроют две сессии, посвященные управлению киберрисками и информационной безопасности некредитных финансовых организаций. Кроме того, в этот день участники мероприятия обсудят противодействие компьютерным атакам и звонкам с подменных номеров, поделятся опытом проведения киберучений и рассмотрят проблемы обеспечения отрасли кадрами.

Борьба с социальной инженерией станет главной темой панельной дискуссии второго дня, в которой примет участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Также будет представлен стратегический документ — Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы.

Завершающий день посвящен в том числе вопросам, связанным с безопасностью цифровых и платежных технологий, а также аутсорсингом в области IT.

Во время молодежных дней форума 13–16 февраля студенты, которые предварительно прошли отборочные туры, будут участвовать в мастер-классах и решать задачи от экспертов ведущих компаний в сфере информационной безопасности.

Помимо насыщенной деловой программы участников форума ожидают спортивные и культурные мероприятия.

Подробнее ознакомиться с информацией о Форуме, условиями участия и предварительной программой можно на его официальном сайте.

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