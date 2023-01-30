Синоптик спрогнозировал улучшение погоды после слабой метели в Москве

Предстоящей ночью в Москве прогнозируется лишь слабая метель, и то не везде. На это в беседе с «Известиями» указал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в понедельник, 30 января.

Ранее в этот день о предстоящем ухудшении погодных условий, метели и гололедице предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.

По словам синоптика, местами в регионе могут наблюдаться завихрения снега.

«Снег, во-первых, не сильный, во-вторых,ветер вряд ли даже 15 м/с достигнет. Ситуация не настолько ужасная. Да, в середине ночи будет снег, будет ветер с порывами 12–15 м/с, но в полном смысле слова метелью я бы это не назвал. Я бы сказал, слабая метель, и то не везде, а местами», — уточнил Шувалов.

Он объяснил, что предстоящее ухудшение погоды в Москве обусловлено приближением одного из атмосферных образований, при этом уже завтра ситуация стабилизируется.

«На следующий день уже будет в пределах разумного, небольшой перерыв будет в снеге, а потом по новой, но уже без такого сильного ветра», — добавил специалист.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на предстоящей неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание. По ее словам, в ближайшие дни в столице будет преобладать облачная погода с осадками в виде небольшого снега.