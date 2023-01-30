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МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений советника офиса президента Подоляка

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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко. Об этом 30 января сообщил телеканал Al Arabiya.

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Поводом стал комментарий советника главы офиса президента Михаила Подоляка о взрывах на оборонных предприятиях Ирана.

«Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала», — написал он в Twitter.

Ранее в ночь на 29 января на военном заводе в Исфахане прогремел мощный взрыв. Утверждалось, что на предприятии, выпускавшем боеприпасы, жертв не было.

Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект был атакован беспилотниками. В результате работы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два были перехвачены и уничтожены.

По данным Al Arabiya, удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Телеканал отрицал причастность Израиля к атаке.

В то же время иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне ряда происшествий в Иране.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер опроверг информацию о том, что Вооруженные силы США участвовали в ударах по Ирану. В МИД Израиля отказались комментировать данный инцидент.

МИД РФ осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране. В ведомстве указали, что подобные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

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