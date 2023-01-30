Евросоюз выступил за деэскалацию ситуации вокруг Ирана

В Евросоюзе (ЕС) не располагают информацией о том, кто осуществил атаку на военный завод в иранском Исфахане, и призывают к деэскалации ситуации. Об этом 30 января в ходе брифинга заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы следим за новостями, приходящими из Ирана, мы не знаем, что именно произошло, но для нас очень важно, чтобы в этом взрывоопасном регионе не было новой эскалации», — сказал дипломат.

Он призвал участников событий к сдержанности.

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американские военные источники, что удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль, пытающийся вместе с США сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

Иран заявил, что его средства ПВО сбили один из беспилотников, в то время как два других взорвались над складом, причинив незначительный ущерб крыше. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан назвал взрыв трусливым нападением.

Израиль не стал комментировать произошедшее.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».