Потепление до +7 градусов прогнозируют в Ростове-на-Дону

Синоптики прогнозируют потепление на территории Ростова-на-Дону на этой неделе. Температура воздуха повысится до +7 градусов.

По данным гидрометцентра, в ночные часы вероятны заморозки до –1 градуса. 31 января начнутся дожди, которые продлятся до конца недели. Об этом сообщает RostovGazeta.

Со вторника по пятницу средняя температура воздуха днем будет составлять +5 градусов. Также синоптики прогнозируют туман. В ночные часы минимальная температура воздуха будет составлять до –3 градусов.

В выходные в городе ожидаются дожди со снегом.

Ранее сообщалось, что на этой неделе температура воздуха будет повышаться в Приморском крае из-за смещения циклона над Японским морем. В начале февраля в регион придет теплая воздушная масса.