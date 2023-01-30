Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море

Истребитель F-4 американского производства военно-воздушных сил (ВВС) Греции утром 30 января упал в Ионическое море южнее острова Андравида, два пилота успели катапультироваться, уведомило греческое общественное телевидение ERT.

«Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы, идет поисково-спасательная операция», — сказано в новости.

Специалистам предстоит узнать причину крушения.

28 января стало известно о крушении в Индии одновременно двух истребителей ВВС Индии — российского производства Су-30 и французского Mirage 2000. ЧП произошло в штате Мадхья-Прадеш. Самолеты проходили учения. Два пилота спаслись, третий погиб.