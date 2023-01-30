Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными

Действия коллективного Запада в контексте конфликта на Украине глубоко аморальны. Такое заявление сделал в понедельник, 30 января, президент Хорватии Зоран Миланович на пресс-конференции в городе Петриня.

«Это глубоко аморально, что мы делаем как коллективный Запад. Немецкие танки в Харькове еще сильнее объединяют Россию и Китай. Моя задача — просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем», — сказал Миланович.

Он также указал на то, что перед началом конфликта Запад долгое время провоцировал Россию.

«С 2014 по 2022 год мы наблюдали, как кое-кто провоцировал Россию, чтобы этот конфликт начался», — отметил Миланович.

Он добавил, что вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят «напиться чужой крови», но без риска для себя лично.

По его словам, в результате боевых действий, Украина останется без мужского населения.

«Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Ред.) два месяца назад сказала, что погибло 100 тыс. украинских военных, это значит — еще 250 тыс. ранены. Если это так, то сейчас 150 тыс. мертвы. У русских преимущество в боеприпасах, артиллерии, неограниченное их количество, и каково решение — чтобы Украина осталась совсем без мужчин?» — заявил он.

Хорватский лидер также подчеркнул, что с самого начала выступал против отправки каких-либо военных средств на Украину, но выразил готовность оказывать гуманитарную помощь и осуждать агрессию.

До этого, 26 января, Миланович заявил, что отправка танков на Украину только затянет конфликт, и Хорватия не будет в этом участвовать.

24 января стало известно о принятом немецким канцлером Олафом Шольцем решении о передаче Украине танков Leopard 2. Берлин отправляет Киеву роту из 14 танков. В свою очередь, США намерены направить Киеву 31 танк M1 Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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