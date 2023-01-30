Эксперт спрогнозировала ситуацию на газовом рынке в Европе в 2023 году

Ажиотаж на газовом рынке в Европе летом и в начале осени приведет к росту спроса и цен на энергоресурс, считает декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Елена Телегина. Об этом она рассказала «Известиям» 30 января.

Как она отметила, в настоящее время ситуация на рынках газа пока спокойная, зима теплая, запасов в хранилищах еще половина, а цены снизились. Летом хранилища снова начнут заполнять на зиму, и стоимость поднимется. Однако, по словам эксперта, такой неопределенности как в прошлом году не будет.

«Спрос на СПГ (сжиженный природный газ. — Ред.) будет расти, трубопроводного газа может не хватать, заместить российский газ пока нечем, поэтому ажиотаж летом и в начале осени приведет к росту спроса и цен», — заключила Телегина.

Ранее, 28 января, агентство Bloomberg привело слова главы нефтегазовой компании Total во Франции Патрика Пуянне, который выразил мнение, что ситуация с СПГ в Европе может обостриться в 2023 году. Европейские компании будут искать альтернативных газовых поставщиков, но неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения, добавил он. Пуянне считает, что Европе нужно уже сейчас заняться заключением долгосрочных топливных соглашений для увеличения уровня собственной безопасности в энергетике.

В начале января аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов дал прогноз, согласно которому в 2023 году цены на газ на голландском TTF будут в промежутке около $1,2–1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.