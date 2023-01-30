Светодиодные светофоры установят на переходах у школ в Саратове

В Саратове в этом году на 12 участках появятся пешеходные и дорожные ограждения. По 25 адресам установят дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход», а по 37 адресам — 83 комплекса светофорных объектов.

Так, на подходах к трем школам появятся светодиодные светофоры Т7. Их оборудуют у школы «Авиатор», школы-интерната № 1 и ДШИ №11, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что светодиодные светофоры используют в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах. Они заранее предупреждают о зебре и особенно актуальны в темное время суток. При этом такие светофоры экономны, поскольку работают на солнечных батареях и расходуют энергию, которую накопили за день.

Ранее сообщалось, что в Татищевском районе Саратовской области водитель иномарки сбил двух девочек-подростков. Они пересекали дорогу в непредусмотренном для этого месте.