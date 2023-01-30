Эксперт рассказала о незаконной продаже никотинсодержащей продукции на маркетплейсах

Интернет-площадки стали крупнейшими каналами по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции и табака, однако это запрещено законом, заявила исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Данный запрет предусмотрен ст. 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», напомнила Сорочинская, выступая на круглом столе «Ритейл 2023. Эпоха перемен», организованном газетой «Коммерсантъ».

Эксперт обратила внимание на то, что доступ на нарушающие закон ресурсы свободный. «Баннер „есть ли вам 18 лет?“ не проблема, поэтому ознакомиться с содержанием страниц, групп в социальных сетях, каналов в мессенджерах и приобрести продукцию может любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний», — предупредила Сорочинская.

Она добавила, что в настоящее время, по разным оценкам, от 70 до 95% рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН), находится в тени. При этом ассортимент одноразовых электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей превышает сотни наименований, сказала спикер, заметив, что на интернет-площадках риск встретить контрафакт выше, чем в офлайне.

За 2022 год и январь текущего года Общественный совет выявил 55 интернет-ресурсов, пользователи которых могут приобрести никотинсодержащую продукцию и сигареты с признаками нелегального происхождения. Речь идет о 42 сайтах, пяти каналах в Telegram, восьми группах во «ВКонтакте» и одном маркетплейсе. После обращения в различные ведомства и к руководству соцсети были закрыты 13 сайтов и восемь групп. При этом механизм блокировки Telegram-каналов отсутствует, посетовала Сорочинская. Еще одна сложность состоит в том, что в случае блокировки ресурсов, создаются их клоны с изменением в названии и тем же контентом.

В связи с этим Сорочинская просит принять меры, в том числе законодательные. В частности, эксперт выступила за отмену моратория на внеплановые проверки компаний, продающих вейпы, и упрощение блокировки интернет-страниц с нелегальным контентом.