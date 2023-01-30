Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Мир
Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
Общество
Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях
Мир
Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Мир
Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными
Мир
На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Мир
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море
Интернет
Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 до версии 22H2
Сюжет:

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России возьмет на себя расходы по обеспечению добровольческих подразделений оружием, техникой и медицинской помощью. Об этом говорится в проекте готовящегося приказа, опубликованного 30 января на портале проектов правовых актов.

Найти и накормить: в армии появятся гуманитарные воинские части
Новые формирования будут оснащены автотехникой, ремонтными мастерскими и запасами провизии

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — сказано в документе.

Согласно тексту проекта, обеспечение будет осуществляется в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил (ВС) РФ. Также в приложении к приказу изложены порядки продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также предоставления бойцам добровольческих отрядов необходимой медицинской помощи.

При этом отмечается, что члены добровольческих подразделений будут нести материальную ответственность за нанесение ущерба, который они могут причинить государству в ходе выполнения своих обязанностей.

Ранее, 18 января, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал чрезвычайно важной организацию ежедневного восполнения вооружений, техники и спецсредств в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого, 11 января, президент РФ Владимир Путин пообещал решить все проблемы в обеспечении потребностей военных. Он отметил, что Россия и дальше будет повышать обороноспособность.

В конце ноября 2022 года, Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников спецоперации. Глава государства указал, что по каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023