Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медициной

Министерство обороны России возьмет на себя расходы по обеспечению добровольческих подразделений оружием, техникой и медицинской помощью. Об этом говорится в проекте готовящегося приказа, опубликованного 30 января на портале проектов правовых актов.

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — сказано в документе.

Согласно тексту проекта, обеспечение будет осуществляется в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил (ВС) РФ. Также в приложении к приказу изложены порядки продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также предоставления бойцам добровольческих отрядов необходимой медицинской помощи.

При этом отмечается, что члены добровольческих подразделений будут нести материальную ответственность за нанесение ущерба, который они могут причинить государству в ходе выполнения своих обязанностей.

Ранее, 18 января, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал чрезвычайно важной организацию ежедневного восполнения вооружений, техники и спецсредств в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого, 11 января, президент РФ Владимир Путин пообещал решить все проблемы в обеспечении потребностей военных. Он отметил, что Россия и дальше будет повышать обороноспособность.

В конце ноября 2022 года, Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников спецоперации. Глава государства указал, что по каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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