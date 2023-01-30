СМИ сообщили о первых результатах расследования удара по заводу в Исфахане

Предварительные данные проведенного расследования указывают на то, что к удару беспилотников по военному заводу в иранском Исфахане причастны власти Израиля. Об этом 30 января сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», — приводит телеканал слова высокопоставленного иранского чиновника.

По словам чиновника, атаковавшие завод беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вероятнее всего были запущены изнутри страны. Он также отметил, что, не смотря на заявления властей Израиля об успехе атаки, все это является не более чем пропагандой.

Ранее, в ночь на 29 января, мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в Иране. Позже посольство России в республике сообщило о том, что объект атаковали беспилотники.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва осуждает атаки беспилотников на одно из оборонных предприятий Ирана. Захарова добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.