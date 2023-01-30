Проект «Работа рядом» возобновят в Мурманске с 1 февраля

В Мурманской области с 1 февраля возобновят реализацию проекта «Работа рядом». Средства на него возьмут из резервного фонда.

Проект направлен на помощь в трудоустройстве на временную работу. Объявляя о возобновлении мероприятий, губернатор Андрей Чибис отметил, что его не раз спрашивали об этом в различных муниципалитетах.

ИА «Би-порт» уточняет, что в 2022 году в рамках проекта «Работа рядом» удалось трудоустроить 7,5 тыс. человек, в том числе 6,3 тыс. — из числа молодежи.

Ранее сообщалось, что в Минтруде представили программу по субсидированию переезда работающей молодежи. В случае ее утверждения люди до 35 лет, готовые сменить место жительства ради карьерных перспектив, будут получать финансовую поддержку от государства.