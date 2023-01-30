Правила проезда в пригородных автобусах изменят в Карелии

В Карелии с 1 февраля начнут действовать новые правила проезда в пригородных и междугородних автобусах. Изменения вступают в силу на большинстве маршрутов автовокзала в Петрозаводске. Об этом говорится в местном паблике, посвященном общественному транспорту.

Так, водитель получит право ограничивать посадку в автобус в зависимости от заполнения салона после оповещения пассажиров об окончании посадки. Также в автобусах будет запрещено вести профессиональную фото- и видеосъемку. Обычных пассажиров это не коснется.

Кроме того, любой пассажир должен быть пристегнут ремнем безопасности, он обязан держаться за поручни или спинки сиденья.

Также с 1 февраля запретят перевозку в междугородных автобусах несовершеннолетних пассажиров без сопровождения взрослого. А безбилетных пассажиров будут высаживать их транспорта, но детей до 16 лет это касаться не будет, уточняет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в городе Татарске Новосибирской области водитель маршрутки высадил 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. В СУ СКР по региону уточнили, что ребенок оказался в незнакомом месте и добирался домой пешком.

