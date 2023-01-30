Мужчина и женщина умерли от отравления газом в бане в Татарстане

В Татарстане пожилые мужчина и женщина умерли, отравившись угарным газом в частной бане. Трагедия произошла 29 января в поселке Актюбинский в Азнакаевском районе республики.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, тела 63-летней женщины и 78-летнего мужчины были найдены в частной бане, которая отапливалась дровяной печью. Установлено, что они погибли от отравления угарным газом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Inkazan.ru пишет, что за минувшие сутки в поселке Нижняя Мактама в Альметьевском районе зафиксировано два случая отравления угарным газом с разницей в девять часов. Так, в воскресенье днем газом отравились пятилетний мальчик и две женщины. Одну из них госпитализировали. В ночь на понедельник от отравления угарным газом пострадал подросток. Его госпитализировали.

