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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве вечером в понедельник

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Москве вечером в понедельник, 30 января, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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По словам специалистов, в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/с, местами метель и гололедица.

Отмечается, что, по прогнозам метеорологов, ухудшение погоды ожидается после 18:00 и до 01:00 вторника, 31 января.

Жителей столицы попросили быть предельно аккуратными и внимательными на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них свои автомобили.

Водителей призвали к строгому соблюдению скоростного режима и дистанции, не совершать резких маневров.

Днем 31 января в российской столице ожидается температура от –2 до 0 градусов, а днем 1 февраля — от –3 до +2 градусов, пишет Life.ru.

Ранее 30 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе установится теплая, но мрачная погода. По его словам, будет мало света из-за плотных облаков. Он отметил, что в субботу и воскресенье температура воздуха понизится. Сильных снегопадов не прогнозируется, отмечает телеканал «360». Из-за высокой плотности облаков при низком давлении погода будет мрачная, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если «осреднить» температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень теплыми», — цитирует Вильфанда телеканал «Звезда».

Накануне, 29 января, Вильфанд рассказал о необычном потеплении в столице в конце января. По словам специалиста, температура воздуха 31 января и 1 февраля будет на 5–6 градусов выше нормы.

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