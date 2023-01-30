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Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях

Путин: россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, стать участниками этого процесса. Об этом 30 января в ходе рабочей видеовстречи с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым заявил президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Как рассказал глава региона, решение ввести в 2014 году градостроительные советы принесло результаты, в ответ российский лидер отметил проведенную работу и призвал ее продолжать.

«Так и нужно, продолжайте. Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там, непонятно по каким основаниям, принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми. Это абсолютно точно», — сказал Путин.

По словам Кувшинникова, проведен 81 градсовет, по итогам которых произошло «глобальное преобразование наших муниципалитетов, улучшение качества жизни, комфортности».

«Почти 2,5 тыс. объектов с 2014 года построено, капитально отремонтировано во всех муниципалитетах, даже в отдаленных населенных пунктах. Что интересно... все эти градсоветы идут в прямом эфире, и это поистине народная программа, когда бюджет формируют люди», — подчеркнул губернатор Вологодской области.

Ранее, 16 января, Путин провел по видеосвязи рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсуждалось, в том числе, программа развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» и строительство кампуса Новосибирского государственного университета.

12 декабря сообщалось, что у 49 регионов России показатель исполнения расходов на национальные проекты превышает среднее значение по стране.

В ноябре Путин заявил о неизменности планов по развитию страны, ее экономики, социальной сферы и национальным проектам. Президент добавил, что все эти планы будут реализованы в том случае, если вопросы, которые будут стоять перед страной, станут решаться вместе — как в рамках спецоперации, так и в рамках «трудовых будней».

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