Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Мир
Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
Общество
Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях
Мир
Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Мир
Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными
Мир
На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Мир
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море
Интернет
Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 до версии 22H2

Apple планирует выпустить заменяющие смартфон и ноутбук AR-очки

Bloomberg: Aplle планирует в 2023 году выпустить очки дополненной реальности (AR) за $3 тыс.
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lenovo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Aplle планирует в 2023 году выпустить очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить весь день не снимая и, как предполагается, смогут заменить смартфон и ноутбук. Об этом сообщает репортер Марк Гурман в статье для Bloomberg от 29 января.

Мозгом не стареть: как тренировки в VR помогут избежать деменции
Новая программа российских ученых эффективно стимулирует краткосрочную память пациентов

Ожидается, что стоимость такого девайса составит около $3 тыс. (около 205 тыс. рублей). В нем найдут применение многие современные технологии, в том числе два 4К дисплея, гибкий OLED-экран на передней панели и более десятка камер, способных анализировать тело владельца, движения глаз и внешнюю среду.

Однако, как отмечает Гурман, есть и определенные минусы, которые могут помешать компании привлечь необходимое количество пользователей. В частности, при такой высокой стоимости гаджет будет работать без подзарядки всего около двух часов, он плохо функционирует на открытом воздухе, а также для него будет ограниченный набор контента.

«Компания надеется, что иммерсивный просмотр видео, тесная интеграция с другими продуктами Apple и продвинутые вызовы FaceTime привлекут потребителей, но я сомневаюсь, что этого подхода будет достаточно», — подчеркивает Гудман.

В заключение он отметил, что первая гарнитура AR/VR от Apple, скорее всего, не будет радикально лучше iPhone или iPad. И на фоне более высокой стоимости такого продукта, существует риск неудачи в его продажах.

18 января сообщалось, что компания Apple выпустила второе поколение «умной» колонки HomePod. Устройство имеет поддержку стандарта Matter для «умного» дома. Гаджет сохранил прежний дизайн, но стал ниже на 4 см и тяжелее на 200 г.

Также в тот день Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023