Apple планирует выпустить заменяющие смартфон и ноутбук AR-очки

Компания Aplle планирует в 2023 году выпустить очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить весь день не снимая и, как предполагается, смогут заменить смартфон и ноутбук. Об этом сообщает репортер Марк Гурман в статье для Bloomberg от 29 января.

Ожидается, что стоимость такого девайса составит около $3 тыс. (около 205 тыс. рублей). В нем найдут применение многие современные технологии, в том числе два 4К дисплея, гибкий OLED-экран на передней панели и более десятка камер, способных анализировать тело владельца, движения глаз и внешнюю среду.

Однако, как отмечает Гурман, есть и определенные минусы, которые могут помешать компании привлечь необходимое количество пользователей. В частности, при такой высокой стоимости гаджет будет работать без подзарядки всего около двух часов, он плохо функционирует на открытом воздухе, а также для него будет ограниченный набор контента.

«Компания надеется, что иммерсивный просмотр видео, тесная интеграция с другими продуктами Apple и продвинутые вызовы FaceTime привлекут потребителей, но я сомневаюсь, что этого подхода будет достаточно», — подчеркивает Гудман.

В заключение он отметил, что первая гарнитура AR/VR от Apple, скорее всего, не будет радикально лучше iPhone или iPad. И на фоне более высокой стоимости такого продукта, существует риск неудачи в его продажах.

18 января сообщалось, что компания Apple выпустила второе поколение «умной» колонки HomePod. Устройство имеет поддержку стандарта Matter для «умного» дома. Гаджет сохранил прежний дизайн, но стал ниже на 4 см и тяжелее на 200 г.

Также в тот день Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.