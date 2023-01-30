В WhatsApp появится функция для отправки реакции в чатах с объявлениями

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) будет добавлена функция, благодаря которой пользователи смогут отправлять реакции в группах с объявлениями, информирует портал WABetaInfo.

Нововведения коснется тех чатов, в которых сообщения может отправлять только администратор.

WABetaInfo подчеркивает, что данная функция пока разрабатывается и сейчас недоступна для широкого круга пользователей. О ее появлении в бета-версии мессенджера портал уведомит дополнительно.

19 января стало известно о том, что теперь в WhatsApp можно отправлять сообщения самому себе. Для этого надо обновить приложение до последней версии в Google Play или AppStore. Отмечается, что функция «Написать себе» может служить универсальным блокнотом для заметок и ссылок, которые пользователь не хочет потерять.