Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины из-за высказываний Подоляка
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Мир
Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 32
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара
Общество
Путин отметил необходимость участия граждан в градостроительных решениях
Мир
Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Мир
Президент Хорватии назвал действия Запада в отношении Украины аморальными
Мир
На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Мир
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море
Интернет
Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 до версии 22H2

ФСБ задержала троих подростков за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое подростков были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за то, что те повредили железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных лиц, поручивших это несовершеннолетним через мессенджер Telegram. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Вот те, наци: как работает «соцподдержка» для «правых» преступников
Источники «Известий» оценили степень опасности неофашистских сообществ в свете спецоперации

«УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — указано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подростки, учащиеся в восьмом классе, вступили в контакт при помощи мессенджера с людьми, которые пообещали им денежное вознаграждение взамен на то, что те повредят железнодорожное покрытие.

В ведомстве не уточнили, какую именно сумму подростки получили за совершение правонарушения, а также как именно повредили ж/д пути. Отмечается, что школьники сняли весь процесс на видео для получения денежного вознаграждения от неизвестного заказчика.

В ФСБ подчеркнули, что в данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 5 января, появилась информация о том, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали трех мужчин, намеревавшихся организовать диверсию на одной из железнодорожных станций. Подозреваемые были задержаны на месте преступления, когда они попытались вывести из строя тяговую подстанцию Южно-Уральской железной дороги. В отношении этих мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. В тот же день Челябинской области суд арестовал на два месяца всех причастных к попытке диверсии.

За несколько дней до этого, 28 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила, что в Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт в городе Чегем. После совершения преступления они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, но не успели.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023