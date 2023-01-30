ФСБ задержала троих подростков за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье

Трое подростков были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за то, что те повредили железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных лиц, поручивших это несовершеннолетним через мессенджер Telegram. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — указано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подростки, учащиеся в восьмом классе, вступили в контакт при помощи мессенджера с людьми, которые пообещали им денежное вознаграждение взамен на то, что те повредят железнодорожное покрытие.

В ведомстве не уточнили, какую именно сумму подростки получили за совершение правонарушения, а также как именно повредили ж/д пути. Отмечается, что школьники сняли весь процесс на видео для получения денежного вознаграждения от неизвестного заказчика.

В ФСБ подчеркнули, что в данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 5 января, появилась информация о том, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали трех мужчин, намеревавшихся организовать диверсию на одной из железнодорожных станций. Подозреваемые были задержаны на месте преступления, когда они попытались вывести из строя тяговую подстанцию Южно-Уральской железной дороги. В отношении этих мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. В тот же день Челябинской области суд арестовал на два месяца всех причастных к попытке диверсии.

За несколько дней до этого, 28 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила, что в Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт в городе Чегем. После совершения преступления они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, но не успели.