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Die Welt: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей

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Глава немецкого правительства Олаф Шольц в резкой форме ответил журналистам на вопросы по теме поставок вооружений ФРГ Украине. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило издание Die Welt.

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Вопрос канцлеру ФРГ был задан во время его тура по странам Латинской Америки. Политика попросили прокомментировать слова лидера партии СДПГ Заскии Эксен, не исключившей несколькими днями ранее поставки Киеву немецких боевых самолетов.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим всё сказано», — цитирует издание Шольца.

Он обратил внимание, что в делах подобного рода на первый план выходят внутриполитические мотивы, а не помощь Украине. По его словам, заявления Эксен были обусловлены именно внутриполитическими мотивами.

Как уточняется в публикации, споры о дальнейших поставках вооружений Киеву продолжились и после поездки канцлера в Латинскую Америку.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Украина требует всё новые и новые виды вооружения, а Запад поощряет эти требования. Он назвал эту ситуацию «достаточно тупиковой», отметив, что на ход конфликта она не повлияет.

Накануне в беседе с телеканалом Tagesspiegel Шольц заявил, что Германия не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Он также сказал, что страна не допустит эскалации между РФ и НАТО.

После решения Запада о поставках Киеву танков ряд стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). За идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

28 января представитель командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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