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«Сбер» предоставил финансирование для жилого квартала Pride от Pioneer

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«Сбер» открывает кредитную линию для компании Pioneer в размере 27 млрд рублей со сроком погашения до 30 ноября 2027 года. Как сообщила пресс-служба застройщика, средства направят на проектное финансирование строительства первой очереди премиального жилого квартала Pride.

В рамках данного этапа будут возведены корпуса переменной высотности — от 7 до 22 этажей. Там разместятся 910 квартир в двух стилях готовой дизайнерской отделки, а также без отделки.

Строительство первой очереди планируется завершить в 2025 году. Общая площадь возводимых на этом этапе объектов составит порядка 112 тыс. кв. м.

Архитектуру жилого квартала Pride, расположенного на Полковой улице, разработало бюро APEX. «Здания с необычными силуэтами отличает строгая ритмика фасада и сочетание стекла и архитектурного камня в отделке. Все секции жилого квартала объединены общим стилобатом», — рассказали в Pioneer.

На первом уровне ЖК разместятся помещения для магазинов, ресторанов, кафе и сервисов общей площадью 4,4 тыс. кв. м. По проекту, в квартале будет частный образовательный центр, включающий школу на 257 мест и детский сад на 112 мест.

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