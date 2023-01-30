Аэропорт в Бийске отдадут в частные руки
В Бийске аэропорт планируют передать в руки частных компаний. В данный момент власти Алтайского края ищут специалистов, которые оценят актив, сообщает издание «Бийский рабочий».
Региональным властям принадлежит 5,1% акций аэропорта. В ближайшее время станет известно, сколько стоит пакет бумаг. За это оценщикам заплатят 227 тыс. рублей. Затем бумаги выставят на торги, поясняет altapress.ru.
В правительстве края уже заявляли, что считают развитие аэропорта в Бийске бесперспективным. Причина в том, что поток туристов обслуживают соседние аэропорты.
Ранее стало известно, что в 2023 году финансирование строительства спортивных объектов в Алтайском крае сократится в шесть раз. В 2022 году из федерального центра на спортивные стройки на Алтае выделили 321 млн рублей. В 2023-м финансирование существенно сократится и составит 51 млн рублей. Кроме того, произойдет сокращение на местном уровне.