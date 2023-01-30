Брошенных на складе цирковых животных спасают под Новосибирском
Под Новосибирском в поселке Садовый спасают брошенных на складе цирковых животных. В холодный ангар им доставили запас продовольствия: рыбу, яблоки и сухой корм.
Кроме того, как пишет VN.ru со ссылкой на представителей депутата Вячеслава Илюхина, активисты связались с директором Новосибирского зоопарка Андреем Шило, поскольку брошенные животные нуждаются в обследовании и ветеринарной помощи.
Владельцев животных разыскивают прокуратура. Пятерых медведей, трех собак и нескольких кошек случайно нашли в полузаброшенных промышленных зданиях накануне Нового года.
По словам главы регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрия Шахова, активисты назвали условия содержания ужасными. Основная претензия общественников — размер клеток.
Ранее, 4 января, сообщалось, что в результате пожара в селе Куреж под Красноярском 44 теленка сгорели заживо в коровнике. Предполагается, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки.