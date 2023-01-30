Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на неспособность новых поставок оружия Киеву изменить ход конфликта
Мир
В Турции допустили отдельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя вопрос о поставках Украине истребителей
Армия
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Армия
В ДНР заявили о ведении огня украинскими боевиками из многоэтажных домов в Угледаре
Мир
Украинский телеканал сообщил о взрывах в Николаевской области
Политика
В ГД назвали пропагандисткой уловкой план Украины вступить в Евросоюз за два года
Мир
В Кремле осудили удары по оборонной инфраструктуре Ирана
Политика
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах РФ ракетным ударом
Мир
В МИД России осудили атаки беспилотников на оборонное предприятие в Иране
Происшествия
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Происшествия
Более 10 домов повреждены в Алчевске ударом украинских боевиков из HIMARS

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом 30 января сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет», — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Будущее в цифре: что ждет IT-сектор в 2023 году
Эксперты рассказали о трендах в сфере цифровых технологий

Кроме того, смягчаются требования по заработной плате, а также будет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Премьер-министр указал на необходимость оказывать IT-специалистам всестороннюю поддержку и на важность сохранить кадровый потенциал всей индустрии в РФ.

О том, как эта программа реализовывалась в 2022 году и продолжит развиваться в текущем, рассказал на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тыс. заявок и выдано почти 6 тыс. жилищных кредитов. Их общая сумма составила более 54 млрд рублей. Чернышенко отметил, что в этом году на обслуживание кредитов направят 6,5 млрд рублей, благодаря чему поддержку получат не менее 24 тыс. IT-специалистов.

«По итогам реализации программы (2022–2024 год) более 50 тыс. IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия, и общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 млрд рублей», — добавил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что в этом году предельная ставка составит до 5% годовых. Кроме того, за счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на заинтересованность России в создании условий для возвращения уехавших из страны ценных специалистов, в том числе из IT-отрасли.

В марте прошлого года кабмин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

При этом в мае управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил «Известиям», что IT-сфера в России будет расти ускоренными темпами.

Эксперт напомнил, что в России выработана дорожная карта развития IT-индустрии до 2030 года, где удержание специалистов данной сферы — одно из главных направлений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023