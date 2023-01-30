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На станции «Авиамоторная» БКЛ смонтировали эскалаторы во втором вестибюле

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Фото: stroi.mos.ru/А. Попов
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Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии московского метро смонтированы все эскалаторы. Об этом 30 января сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Эскалаторы соединяют кассовый зал с подземным пешеходным переходом второго вестибюля станции «Авиамоторная». Их протяженность по наклонному ходу составляет 10,5 метров, а длина эскалаторного полотна — 22 метра», — рассказал он.

Второй вестибюль позволит пассажирам попасть на станцию со стороны улиц Красноказарменной и Авиамоторной. Он также будет оборудован лифтом для маломобильных граждан.

«В новом вестибюле завершены монолитные работы. В переходе начался монтаж композитных водоотводящих зонтов, которые будут выполнять одновременно функции потолка и стен, идет укладка гранита на пол», — добавил Бочкарев.

При строительстве вестибюля выполнялась проходка туннеля под путями Казанского направления Московской железной дороги. При этом движение поездов по ней не останавливалось.

Первый вестибюль «Авиамоторной» выходит на шоссе Энтузиастов. Через него осуществляется наземный переход на одноименную станцию Калининской линии.

30 декабря в столице завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии метро от «Каширской» до «Нижегородской». После этого начались пусковые и отладочные работы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин провел на нем техзапуск.

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