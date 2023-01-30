Цифровое оборудование закупят для водоканала в Белгородской области
Новое цифровое оборудование установят на водоканале в Белгородской области. Его закупят в рамках регионального проекта «Цифровой водоканал». Система позволит отслеживать подачу воды онлайн и оперативно сообщать о любых неполадках.
Как пишет Бел.ru, планируется установить приборы учета воды и частотных преобразователей для того, чтобы собирать всю информацию в единый диспетчерский пункт для анализа и оперативного реагирования.
К середине года состоится полный переход на электронный документооборот. Это позволит быстрее получить нужную услугу. В период аварийных отключений людям по телефону будет отвечать робот. К осени планируется оптимизировать личный кабинет пользователя. В нем можно будет увидеть начисления на услуги, оплатить их и посмотреть предыдущие платежи.
Кроме того, внедрят новую информационную систему, которая начнет сохранять историю ремонтных работ, чтобы по необходимости принимать решения о замене аварийных участков сетей.
По словам начальника регионального департамента цифрового развития Евгения Мирошникова, проект признали на федеральном уровне, он стал призером всероссийского конкурса «ПРОФ-IT».
Ранее, 23 января, сообщалось, что российское правительство направит в регионы 130 млрд рублей в 2023–2024 годах на модернизацию и развитие инфраструктуры ЖКХ на условиях софинансирования.