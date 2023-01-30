Отец Джоковича избежал санкций за эпизод с флагом РФ на Australian Open
Организаторы Australian Open не стали наказывать отца сербского теннисиста Новака Джоковича Срджана после эпизода с российским флагом. Об этом 30 января сообщил исполнительный директор Федерации тенниса Австралии и директор турнира Крейг Тайли.
25 января после победы Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале отец серба сфотографировался с российским флагом и выкрикнул фразу «Да здравствуют русские».
«Мы оставим это решение за ним, в итоге он должен будет делать заявление. Он не нарушил правила проведения турнира», — цитирует Тайли Tennis Up to Date.
По его словам, отец Джоковича сделал это непреднамеренно и не собирался причинить кому-либо вред.
29 января Джокович в 10-й раз в своей карьере выиграл турнир Australian Open.