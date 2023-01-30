У станции МЦД-4 «Мещерская» завершили основные работы первого этапа благоустройства

В Москве завершены основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро «Мещерская» будущего МЦД-4. Об этом в понедельник, 30 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства создадут удобный и безопасный пешеходный маршрут, пролегающий от строящейся станции МЦД-4 «Мещерская» к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево. Он уточнил, что в зону благоустройства вошли также улицы Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.

По словам Бирюкова, воздушные кабельные линии были убраны под землю для улучшения визуального облика пространства и обеспечения безопасности. Кроме того, специалисты проложили дополнительно 475 м водосточной сети.

Помимо этого, специалисты расширили тротуары. Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 18 тыс. кв. м. было обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части, на плоскостной парковке и на въездах во внутренние дворы.

Чиновник отметил, что специалисты также заменили старые опоры освещения и установили дополнительные. Всего освещать территорию будут более 90 энергоэффективных фонарей, отмечает сайт kp.ru. На наземных пешеходных переходах оборудовали 28 опор контрастного освещения.

Вблизи станции «Мещерская» организовали разворотный круг для городского пассажирского транспорта, а также разместили четыре современных остановочных павильона.

Также около станции высадят порядка 50 деревьев. К данному моменту специалисты уже обустроили газон площадью свыше 7,6 тыс. кв. м, пишет РИАМО.

Полностью работы планируют завершить весной 2023 года.

Ранее в январе сообщалось, что в текущем году в Московской области благоустроят территории вблизи 27 станций МЦД-3 и МЦД-4. Специалисты приведут в порядок пешеходные дорожки, автомобильные стоянки, установят фонари и озеленят участки, отмечает телеканал «360».

Запуск МЦД-3 и МЦД-4 намечен на 2023 год. Также запланировано открытие реверсивного движения на участке МЦД-1 — от Савеловской до Белорусской.

Кроме того, будут завершены реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов. Также в 2023 году продолжится работа по модернизации уже работающих МЦД-1 и МЦД-2.