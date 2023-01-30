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Песков не стал комментировать слова Эрдогана о Макроне

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Фото: REUTERS/Aurelien Morissard
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства.

«Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге 30 января.

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Он лишь напомнил о том, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции основаны на доверии и приверженности обязательствам.

«У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении и приверженности обязательствам, которые они на себя берут», — отметил Песков, добавив, что способность выполнять свои обязательства ценятся президентами взаимно.

Он также отметил, что отдельный диалог есть и с Макроном и при необходимости он будет продолжаться.

«Сейчас нечем похвастаться, не по нашей вине, в российско-французских отношениях. Но, тем не менее, потенциально такой диалог при необходимости может быть продолжен», — заключил пресс-секретарь президента.

Накануне Эрдоган заявил, что «человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства». Он также сообщил о потере Макроном репутации в парламенте Франции и в Европе в целом.

До этого, 27 января, Макрон, выступая на приеме в честь Нового года по лунному календарю, заявил о намерении продолжать диалог с Россией, как бы его за это ни ругали. Французский лидер добавил, что обеспечение мирового порядка является общей ответственностью.

Ранее, 19 января, президент Франции выразил сожаление из-за отсутствия контактов с президентом России. Он заявил, что его страна выступает за сохранение диалога с РФ, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации.

В том же месяце Песков заявлял, что Путин поддерживает контакты с французским коллегой Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отмечал, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 11 сентября 2022 года по инициативе Парижа. Тогда Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и продовольственную сделку.

27 октября российский лидер заявил о потере доверия к тому, что делают партнеры, после того Макрон обнародовал их телефонный разговор. По словам главы государства, после этого случая он стал исходить из того, что в кабинете французского лидера сидят посторонние люди и что «кто-то слушает».

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